Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şehidimizin milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakarlık, onun aziz hatırasını daima yaşatacaktır. Şehidimizin kıymetli ailesi, sizler aziz şehidimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanetlersiniz. Devletimiz ve teşkilatımız, her zaman olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda olacaktır.