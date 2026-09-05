Yeniçağ Gazetesi
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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt’ta gerçekleştirilen trafik uygulaması sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Mehmet Ali Topatan için tören düzenlendi. Şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Kaynak: DHA
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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Esenyurt’ta trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlendi.

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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

Evli ve 2 çocuk babası 39 yaşındaki şehit polis memuru Topatan için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde tören düzenlendi.

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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi.

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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

Törenin ardından şehit polisin Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı.

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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 5

Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Kahraman meslektaşımız, şehidimiz Mehmet Ali Topatan’ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Daha dün şehit polis memurumuz Melih Kaygusuz’un acısı henüz tazeyken, bugün bir başka kahraman meslektaşımız da şehadet makamına ulaşmıştır. Başta yüreği yanan kıymetli ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, kahraman teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.

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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 6

Şehidimizin milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna gösterdiği fedakarlık, onun aziz hatırasını daima yaşatacaktır. Şehidimizin kıymetli ailesi, sizler aziz şehidimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanetlersiniz. Devletimiz ve teşkilatımız, her zaman olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda olacaktır.

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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 7

Başta şehit polis memurumuz Mehmet Ali Topatan olmak üzere, vatan uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 8

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Topatan'ın naaşı Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedildi.

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Esenyurt şehidi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 9
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