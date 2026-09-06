Yeniçağ Gazetesi
06 Eylül 2026 Pazar
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar)

ABD’de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası Fed’in faiz artırma beklentisi artarken, altın fiyatları haftayı baskı altında tamamladı. Ons altındaki yüzde 0,96’lık düşüş iç piyasaya da yansıdı. İşte 6 Eylül 2026 gram, çeyrek ve yarım altın alış-satış fiyatları…

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 1

Altın piyasaları, ABD'den gelen kritik ekonomik verilerin ardından haftanın son işlem gününde geri çekildi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 2

Ağustos ayında tarım dışı istihdamın 162 bin kişi artmasıyla birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artırabileceği yönündeki beklentiler belirgin şekilde güçlendi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 3

Verinin ardından ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki tırmanış, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde satış baskısı oluşturdu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 4

Piyasalarda bir yandan ABD-İran gerilimi güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ederken, küresel yatırımcıların gözü önümüzdeki dönemde açıklanacak ABD enflasyon verilerine ve Fed’in faiz kararına çevrildi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 5

KAYIP YÜZDE 1'E YAKLAŞTI

Küresel piyasalarda ons altın günü yüzde 0,96'lık düşüşle kapatırken, dışarıdaki bu geri çekilme iç piyasadaki altın türlerine de doğrudan yansıdı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 6

Yurt içinde gram altındaki günlük değer kaybı yüzde 0,74 olarak kaydedildi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 7

6 EYLÜL 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

6 Eylül 2026 Pazar sabahı itibarıyla serbest piyasada oluşan güncel altın alış ve satış tablosu şu şekilde gerçekleşti:

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 8

GRAM ALTIN
Alış: 6.898,04
Satış: 6.898,85

8 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 9

ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.036,87
Satış: 11.279,62

9 14
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 10

YARIM ALTIN
Alış: 22.004,75
Satış: 22.559,24

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 11

ALTIN/ONS
Alış: 4.428,85
Satış: 4.431,11

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 12

CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.147,46
Satış: 44.980,51

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 13

TAM ALTIN
Alış: 44.282,00
Satış: 44.844,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (6 Eylül Pazar) - Resim: 14

GREMSE ALTIN
Alış: 110.191,00
Satış: 111.731,00

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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