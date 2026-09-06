Fransa merkezli uluslararası yatırım bankası Société Générale değerli metaldeki düzeltmenin ardından yeniden yükseliş potansiyeli oluştuğunu değerlendiriyor.
Küresel bankadan altın tahmini: 2027’ye nasıl gireceğini söyledi
Fransa merkezli küresel yatırım bankası Société Générale altında toparlanma beklentisini koruyor. Banka, yüksek faiz ve güçlü dolara rağmen merkez bankası alımları ile jeopolitik risklerin altını desteklediğini belirtti. Altının 2026’daki kapanışına yönelik ipuçları verdi.Utku Beycan
Société Générale analistleri, yılın ilk yarısında altın pozisyonlarını azaltmalarının ardından değerli metalin yeniden cazip bir yatırım aracı haline geldiğini belirtti.
Bankanın son piyasa değerlendirmesinde, altının ABD-İsrail-İran çatışması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yaşanan sert düşüşlerin ardından hızla toparlandığı ifade edildi.
Société Générale, altının yüksek faiz oranları ve güçlenen ABD doları nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtti.
Bununla birlikte banka, Fed'in daha şahin bir para politikası uygulayacağı yönündeki beklentilerin önemli bölümünün finansal piyasalarda zaten fiyatlandığını ve bunun altın açısından daha olumlu bir risk-getiri dengesi oluşturduğunu ifade etti.
Fransız banka, altını para politikası ve siyasi belirsizliklere karşı önemli bir korunma aracı olarak değerlendirdiğini ve değerli metale yönelik stratejik iyimserliğini sürdürdüğünü açıkladı.
Société Générale analistlerine göre, 2022 sonrasında pozitif reel getirilere rağmen altının rekor seviyelere yakın seyretmesi, geçmiş dönemlerde kullanılan ve daha düşük fiyatları öngören modellerden ayrışmasına neden oldu.
Analistler, merkez bankalarının devam eden altın alımları, doların etkisinin azalması, jeopolitik belirsizlikler ve kamu borçlarına ilişkin endişelerin altın fiyatlarında daha yüksek bir taban oluşturduğunu değerlendirdi.
Bu gelişmelerin yüksek reel faizlerin altın üzerindeki aşağı yönlü etkisini sınırladığı belirtildi.
Société Générale, piyasaların geçen yılın ortasından itibaren ilave parasal gevşeme beklentisinden, Fed'in faiz oranlarını bir veya iki kez daha artırıp artırmayacağı tartışmasına yöneldiğini aktardı.
Bu değişimin iki yıllık ABD Hazine tahvili getirilerini yeniden yüzde 4'ün üzerine taşıdığı ve ABD dolarını desteklediği belirtildi. Buna karşın altının 2025 yılının ortasındaki seviyelerin belirgin şekilde üzerinde kalmayı sürdürdüğü ifade edildi.
Banka analistleri, faiz oranlarında önemli bir yeniden fiyatlama yaşanması için çok daha büyük bir enflasyon şoku ve Fed'in çok daha agresif bir tepki vermesi gerektiğini değerlendirdi.
Piyasalarda şahin politika beklentilerinin büyük bölümünün fiyatlanmış olması nedeniyle altındaki aşağı yönlü riskin giderek sınırlanabileceği belirtildi.
Yine de Fed'in faiz oranlarını yeniden artırmak zorunda kalabileceğine ilişkin beklentiler ise altın piyasasının karşı karşıya olduğu başlıca risklerden biri olmaya devam ediyor.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole'daki yıllık sempozyumda yaptığı şahin açıklamalar sonrasında bu beklentilerin güçlendiği belirtildi.
Warsh, para politikası yapıcılarının enflasyonu sürdürülebilir biçimde merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine döndürmeye odaklandığını yineledi.
Société Générale ise Fed'in para politikasını ne ölçüde sıkılaştırabileceğinin sınırlı olduğunu düşünüyor. Bankanın temel senaryosunda faiz oranlarının 2027 yılına kadar değişmeden kalması bekleniyor.
Bununla birlikte, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi durumunda Fed'in bu yıl bir faiz artışına gidebileceği değerlendiriliyor.
Banka, olası faiz artışının ekim ayından ziyade eylül veya aralık ayında gerçekleşmesinin daha muhtemel olduğunu belirtti.
Société Générale, kalıcı enflasyon riskini yatırımcıların altına stratejik olarak yatırım yapmayı sürdürmeleri için önemli nedenlerden biri olarak gösterdi.
Bankaya göre ABD'nin yeniden uygulamaya koyduğu gümrük vergileri, yapay zekâ ve altyapı yatırımlarındaki hızlanma, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar ve gelişmiş ekonomilerde devam eden yüksek bütçe açıkları, finans piyasalarının mevcut beklentilerinden daha enflasyonist bir ortam oluşturabilir.
Société Générale, raporun yayımlandığı dönemde piyasaların Fed'in ilave sıkılaştırma adımlarını yalnızca sınırlı ölçüde fiyatladığını belirtti.
Analistler, makroekonomik görünümün yanı sıra altının temel talep yapısının da değerli metali desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler yıl içinde önemli ölçüde gerilese de pozitif seyrini koruyor. Düşük oynaklığın ise altını kısa vadeli momentum yatırımcılarından çok uzun vadeli rezerv yöneticileri açısından daha cazip hale getirdiği ifade edildi.
Bu değişimin değerli metaller için daha güçlü bir temel oluşturabileceği değerlendirildi. Çin'in altın rezervlerini istikrarlı biçimde artırmayı sürdürmesi ve birçok gelişmekte olan ülke merkez bankasının geleneksel rezerv varlıklarından uzaklaşarak çeşitlendirmeye yönelmesi de altın talebini destekleyen unsurlar arasında gösterildi.
Société Générale analistleri, spekülatif talep azalırken resmi sektör alımlarının güçlü kalmasının merkez bankalarını altın piyasası açısından giderek daha önemli bir destek unsuru haline getirdiğini belirtti.
Banka ayrıca, oynaklığın azalmasının tarihsel olarak altın açısından önemli bir alım sinyali olduğunu ve merkez bankalarının devam eden talebinin değerli metal fiyatlarında kalıcı bir taban oluşturabileceğini ifade etti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.