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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçen ay bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Özel, hastane ziyareti sırasında Meriç’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, geçen ay bıçaklı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı.

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Meriç bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra sağlık durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.

Meriç, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamalardan birinde, “Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Tedavi süreci devam eden Meriç’i bu kez YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel hastanede ziyaret etti.