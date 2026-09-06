YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçen ay bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı: Özgür Özel’den Melih Meriç’e hastane ziyareti - Resim : 1

Özel, hastane ziyareti sırasında Meriç’in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, geçen ay bıçaklı saldırıya uğramış ve yaralanmıştı.

Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı: Özgür Özel’den Melih Meriç’e hastane ziyareti - Resim : 2

Saldırının ardından hastaneye kaldırılan Meriç bir süre yoğun bakımda tedavi görmüş, daha sonra sağlık durumunun iyiye gittiğini açıklamıştı.

Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı: Özgür Özel’den Melih Meriç’e hastane ziyareti - Resim : 3

Meriç, saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamalardan birinde, “Sağlığım her geçen gün daha iyiye gidiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bıçaklı saldırıda yaralanmıştı: Özgür Özel’den Melih Meriç’e hastane ziyareti - Resim : 4

Tedavi süreci devam eden Meriç’i bu kez YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel hastanede ziyaret etti.