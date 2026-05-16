Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde bulunan, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ illeri sınırında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen Karakaya Barajı, mevsimin yağışlı geçmesinden dolayı göletinde suyu arttı. Su artışı nedeniyle kontrollü bir şekilde su tahliyesi gerçekleştirildi.

Keban Baraj Gölünde yapılan tu tahliyesi ile Karakaya Baraj Gölünün dolması üzerine, Karakaya Barajı’nın üç tabağı açılarak su tahliyesi oldu.

Su tahliyesiyle birlikte suyun ihtişamlı görüntüsü yansıdı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yetkililer artan su debisine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.