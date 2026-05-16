16 Mayıs 2026 Cumartesi
740 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra yatırım yapmak isteyen yurttaşlar mevduat faizlerine yöneliyor. Peki 740 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Akbank

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 22.479,78 TL

Vade Sonu Bakiye: 762.479,78 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %41

Net Kazanç: 21.944,55 TL

Vade Sonu Bakiye: 761.944,55 TL

QNB

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 21.394,85 TL

Vade Sonu Bakiye: 761.394,85 TL

TEB

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 22.815,77 TL

Vade Sonu Bakiye: 762.815,77 TL

ING

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 21.989,11 TL

Vade Sonu Bakiye: 761.989,11 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 23.640,97 TL

Vade Sonu Bakiye: 763.640,97 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 21.724,13 TL

Vade Sonu Bakiye: 761.724,13 TL

Kaynak: Haber Merkezi
