Yeniçağ Gazetesi
16 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 14°
AKOM dikkat diyerek uyardı: Fırtına kopacak sağanak yağmur sel gibi akacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15 Mayıs Cuma (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları aldatıcı hava durumuna karşı uyardı. Hafta sonuna kadar etkili olacak yaz sıcaklıkları, yerini hızla serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; hafta sonuna kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 22-25°C'ler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

Ancak Cumartesi akşam saatleri itibarıyla bölgeye tekrardan serin ve yağışlı havalar giriş yapacak.

SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA İNİYOR

Cumartesi akşamı başlayacak olan yerel yağmurlar (1-4 kg), Pazar günü etkisini artırarak aralıklı sağanak yağmur (3-10 kg) şekline dönüşecek.

Bu yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar yer yer 20°C'lerin altına gerileyecek.

Pazar günü termometreler en fazla 19°C'yi gösterebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
