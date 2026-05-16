AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; hafta sonuna kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların 22-25°C'ler aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
AKOM dikkat diyerek uyardı: Fırtına kopacak sağanak yağmur sel gibi akacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 15 Mayıs Cuma (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluları aldatıcı hava durumuna karşı uyardı. Hafta sonuna kadar etkili olacak yaz sıcaklıkları, yerini hızla serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor.
Ancak Cumartesi akşam saatleri itibarıyla bölgeye tekrardan serin ve yağışlı havalar giriş yapacak.
SICAKLIKLAR 20 DERECENİN ALTINA İNİYOR
Cumartesi akşamı başlayacak olan yerel yağmurlar (1-4 kg), Pazar günü etkisini artırarak aralıklı sağanak yağmur (3-10 kg) şekline dönüşecek.
Bu yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklar yer yer 20°C'lerin altına gerileyecek.
Pazar günü termometreler en fazla 19°C'yi gösterebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi