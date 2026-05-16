Ekonomist Selçuk Geçer, altın için tahminlerini açıkladı. Orta Doğu’da meydana gelen gerilime dikkat çeken Geçer, “Altın fiyatlarında 5 bin doların üstünün çok yakın olduğunu görüyorum. Her koşulda 5 bin doların üzerine doğru giden ons altın fiyatı göreceğiz” sözlerini sarf etti.
'Altın bu seviyeleri görecek’ Selçuk Geçer rakam verdi
Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube hesabından gündeme dair değerlendirmede bulundu. Altın fiyatlarının ne seviyeye geleceği konusunda rakam verdi.Derleyen: Baran Yalçın
“Olası bir başka büyük jeopolitik gerilimde ise özellikle altın ve gümüş fiyatlarının çok daha sert hareketler yapabileceği kanaatindeyim” diyen Geçer, “Altın son günlerde yataya bağladı. Altın fiyatlarının kendisine taban oluşturduğunu net görüyoruz. İnsanlar artık 4 bin 600-4 bin 700 dolar seviyelerine ucuz demeye başladı. Dünyada da böyle. Bankalar da ucuz diyor. Bundan sadece 1 yıl öncesinde 2 bin 500 dolar seviyesi bile hedef olarak ortaya konuluyordu. 4 bin 500 dolar ise ulaşılamayacak seviyeler olarak konuşuluyordu” sözlerini sarf etti.
İlk senaryo savaş kontrollü devam edecek. Savaş devam ederken Hürmüz Boğazı’ndan da kontrollü geçiş sağlanacak. Altın yine yatay seyretmeye devam eder. Yılın üçüncü çeyreğinden itibaren altın yüksek ihtimalle 5 bin-5 bin 500 dolar seviyelerine gelir.
İkinci senaryoda Hürmüz Boğazı’nda kriz daha derinleşir. Fed faiz indirimlerini rafa kaldırır, dolar ve tahvillerden çıkış olur. Altın yükselişi gelir.
Üçüncü senaryoda altın fiyatlarının sigorta haline gelmesi hızlı şekilde yükselmesini beraberinde getirir.'
*Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*