Kaza, akşam saatlerinde Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'ndeki Balıkçı Barınağı mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kumyaka istikametine seyreden U.Ö. (35) yönetimindeki 06 HU 389 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen S.Ö. idaresindeki 16 CLL 24 plakalı otomobile çarptı.
ÇARPIŞMADA 4 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle 16 CLL 24 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. ile yolcular Ö.R.Ö., G.Ö. ve B.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
KAZADAN SONRA KAÇTI, KOVALAMACAYLA YAKALANDI
Kazaya karışan 06 HU 389 plakalı otomobilin sürücüsü U.Ö'nün araçtan çıkarak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.
Polis ekipleri, kısa süren kovalamacanın ardından U.Ö'yü yakaladı.
ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kazada kullanılamaz hale gelen iki otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Mudanya Emniyeti, kazayla ilgili inceleme başlattı.