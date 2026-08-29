Büyükçekmece D-100 Karayolu’nda havalimanı personelini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
İstanbul'da havalimanı servisi yan yola uçtu: Çok sayıda yaralı var
İstanbul’da yağmur ile birlikte trafik kazaları da peş peşe geldi. İstanbul Havalimanı’na servis taşıyan otobüs sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada serviste bulunan 18 kişi yaraladı.Kaynak: DHA
Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Büyükçekmece Güzelce mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Otobüs, devrildikten sonra yan yola çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansının haberine göre: Büyükçekmece'de İstanbul Havalimanı çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde seyir halinde olan, 30 yolcunun bulunduğu servis otobüsü yan yola devrildi.