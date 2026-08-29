Bahçelievler Mahallesi Kahramanlar Caddesi güzergahında seyir halinde olan Mustafa Can K. kontrolündeki plakasız motosiklet ile Serhat K. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak çarpıştı.
Yaşanan çarpışmanın ardından motosikleti kullanan Mustafa Can K. yaralandı. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesiyle bölgeye polis ve acil sağlık görevlileri yönlendirildi.
Kaza yerinde ilk tıbbi müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Emniyet güçleri yaşanan kazaya ilişkin inceleme başlattı.