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Kaynak: AA

Hamas Hareketi, Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlarının İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yol haritasını uygulamayı reddetmesine karşı takındığı ortak tavrı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Yayımlanan yazılı açıklamada, 8 ülkenin sergilediği bu duruşun bölgesel barış ve istikrar açısından kritik bir eşik oluşturduğu vurgulanırken, uluslararası alanda daha fazla siyasi ve diplomatik adım atılması gerektiği ifade edildi.

İSRAİL'İN YOL HARİTASINI REDDETMESİNE KINAMA

Açıklamada, bakanlar bildirisinde yer alan "işgalci hükümetin" (İsrail) savaşı sona erdirme çabalarını engellemesi, sunulan planı reddetmesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını yok saymasına dönük kınamaların son derece kıymetli olduğu aktarıldı. 8 ülkenin ortak iradesinin bölgedeki gidişat açısından belirleyici olduğu kaydedildi.

SOMUT DİPLOMATİK ADIMLAR ÇAĞRISI

Bildirideki kararlılığın memnuniyet verici olduğunu belirten Hamas yetkilileri, ortaya konan bu tutumun üzerine yeni diplomatik temasların inşa edilmesi gerektiğini savundu. İsrail'in tutumuna karşı yaptırım gücü olan somut adımların ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye ve beraberindeki 7 ülke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na dair yol haritasının İsrail tarafından reddedilmesini sert bir dille kınamıştı.