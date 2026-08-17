17 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları: Yıldızlar haftanın ilk gününde ne söylüyor?

BOĞA

Bugün zihninizi daha çok kişisel huzurunuz ve iç dengeleriniz meşgul edebilir. Haftaya başlarken temponuzu bir tık düşürmek, planlarınızı aceleye getirmeden sakin bir sırayla ele almak günün sonunda kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacak.