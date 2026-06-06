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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir genelinde kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların duygularını istismar eden şahıslara yönelik denetimlerini asürdürüyor. Ekiplerin son gerçekleştirdiği denetimler sırasında, sokakta dilencilik yaptığı belirlenen bir kadın durduruldu.

Zabıta ekipleri tarafından yasal işlem yapılmak üzere durdurulan kadının üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden 5 bin 960 TL nakit para, başkasına ait bir öğrenci ulaşım kartı, çeşitli banka dekontları ve bir adet kesici alet ele geçirildi.

Dilencilik yapan kadının banka hesaplarına, sadece son aylar içerisinde toplamda 167 bin TL tutarında şüpheli para girişi yapıldığı tespit edildi.

Konuya ilişkin zabıta daire Başkanlığından resmi bir açıklama yapıldı. Vatandaşların yardımseverlik duygularının hedef alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerimizde, dilencilik yapan şahsın üzerinden 5 bin 960 TL nakit, başkasına ait öğrenci ulaşım kartı, dekontlar ve kesici alet çıktı. Hesabına son aylarda 167 bin TL para girişi tespit edildi. Vatandaşlarımızın iyi niyetinin suistimal edilmemesi için dikkatli olunmalıdır."