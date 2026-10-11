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Sektördeki lider konumunu korumasına rağmen artan rekabet ve değişen kullanıcı alışkanlıkları nedeniyle zor günler geçiren Netflix, radikal kararların eşiğinde. Warner Bros. satın alma sürecinde Paramount'a karşı kaybedilen mevzi ve yıl başından bu yana hisse senetlerinde yaşanan gerileme, şirketi operasyonel küçülmeye zorluyor.

YÜZDE 5'LİK KESİNTİ VE CEO'DAN YAVAŞLAMA İTİRAFI

Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre şirket, toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ini kapsayacak kapsamlı bir işten çıkarma planını devreye sokuyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da olası karar, markanın 2022 yılından bu yana gerçekleştireceği en büyük personel azaltma hamlesi olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte gidişatın beklentilerin altında kaldığını ima eden Netflix CEO'su Ted Sarandos, istenen büyüme hızına ulaşamadıklarını ve süreci ivmelendirmek adına yeni stratejiler üzerinde çalıştıklarını dile getirmişti. Etkilenen personele yönelik bilgilendirmelerin kısa sürede başlaması bekleniyor.