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Küresel jeopolitik gerilimler ve Orta Doğu'da patlak veren sıcak çatışmalar, dünya ekonomisinin can damarı olan havacılık sektörünü derinden sarsıyor. ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonlar ve enerji sevkiyatının merkez üssü konumundaki Hürmüz Boğazı'nın tıkanması, jet yakıtı maliyetlerinde tarihi rekor artışlara yol açtı. Artan devasa maliyet yükünü kaldıramayan düşük bütçeli (low-cost) ve charter havayolu şirketleri, küresel ölçekte birer birer iflas ediyor.

HAVACILIKTA DEVLER PES EDİYOR

Sektördeki en büyük deprem, Mayıs 2026'nın hemen başında düşük maliyetli uçuşların küresel devi Spirit Airlines'ın tüm uçuşlarını iptal ederek pazardan tamamen çekilmesiyle yaşanmıştı. Bu şok gelişmenin ardından mali kriz dalgası hızla yayıldı. Meksika merkezli Magnicharters, Çinli Joy Air ve İngiliz havayolu şirketi Zenith Aviation da artan yakıt maliyetlerine dayanamayarak peş peşe iflas koruma talebinde bulundu.

SON KURBAN EUROPEAN CARGO OLDU

GZT'nin haberine göre Havacılık sektörünü vuran krizin son kurbanı ise İngiltere'nin önemli uzun menzilli taşımacılık şirketlerinden European Cargo oldu. Geniş gövdeli Airbus A340 kargo uçaklarından oluşan filosuyla dünyanın farklı noktalarına lojistik hizmeti sunan şirketin resmi olarak iflas yönetimine girdiği açıklandı.

2020 yılında Londra'nın yaklaşık 100 mil güneybatısındaki Bournemouth kentinde kurulan European Cargo, Covid-19 pandemisinin en yoğun döneminde Birleşik Krallık hükümeti adına acil tıbbi ekipman taşımacılığı yaparak adını duyurmuştu. Şirketin ani iflas kararı sonrası bazı çalışanlara işten çıkarıldıklarının Microsoft Teams üzerinden yapılan bir online toplantıyla bildirildiği iddia edilirken, yönetim kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2026 yılında göklere veda eden havayolu şirketleri

Küresel yakıt krizi, operasyonel zafiyetler ve mali sıkıntılar nedeniyle 2026'nın ilk yarısında havlu atan havayolu şirketlerinin listesi ise kabarıyor:

Spirit Airlines: Yılın en büyük havayolu kapanışı olarak tarihe geçti. İki kez iflas korumaya başvuran dev şirket, jet yakıtı fiyatlarının rekor kırmasının ardından 2 Mayıs 2026'da tüm operasyonlarını durdurdu.

Magnicharters: Meksikalı düşük maliyetli şirket, binlerce yolcusunu havalimanlarında mahsur bırakarak Mayıs 2026 itibarıyla havlu attı.

Starflite Aviation: Houston merkezli şirket, denetimlerden kaçmak için pilot eğitim kayıtlarında usulsüzlük yaptığı iddiaları üzerine Mart 2026'da lisansını kaybetti.

AlpAvia: Slovenya merkezli charter şirketi, aşamadığı mali kriz nedeniyle Mart 2026'da faaliyetlerine tamamen son verdi.

H-Bird: 2025 yılı sonunda işletme lisansı iptal edilen charter şirketi, 2026'nın başında resmi olarak iflasını ilan etti.