Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma, havacılık sektöründe yeni iflasları beraberinde getiriyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim nedeniyle artan yakıt maliyetleri, birçok havayolu şirketinin operasyonlarını sürdüremez hale gelmesine yol açtı.

Sektörde mali baskının giderek arttığı süreçte, Romanya merkezli Legend Airlines da faaliyetlerine son veren şirketler arasına katıldı. Uzun süredir finansal ve hukuki sorunlarla mücadele eden şirketin uçuş lisansı iptal edilirken, filosundaki uçaklar da hizmet dışı bırakıldı.

LİSANSI İPTAL EDİLDİ

2020 yılında Bükreş merkezli olarak kurulan Legend Airlines, Avrupa ile ABD arasında uçuş ağı oluşturmayı hedefliyordu. Ancak şirketin internet sitesinde satışa sunulan bazı uçuşların gerçekleştirilmediği yönündeki iddialar ve yaşanan mali sıkıntılar faaliyetlerini çıkmaza sürükledi.

Romanya Sivil Havacılık Otoritesi'nin aldığı karar sonrası şirketin işletme ruhsatı iptal edilirken tüm operasyonları durduruldu.

HAVACILIKTA ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR

Legend Airlines'ın çöküşü sektördeki tek örnek değil. Son dönemde yükselen enerji maliyetleri ve azalan kârlılık nedeniyle çok sayıda havayolu şirketi faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.

ABD merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Spirit Airlines'ın yanı sıra Starflite Aviation, Magnicharters, AlpAvia ve H-Bird gibi şirketler de son dönemde faaliyetlerini durduran ya da iflas sürecine giren firmalar arasında yer aldı.

Uzmanlar, yakıt fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaşanmaması halinde havacılık sektöründe yeni iflas ve birleşme haberlerinin gelebileceği uyarısında bulunuyor.