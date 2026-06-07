SGK Uzmanı Dilek Ete, MAK Haber YouTube kanalında katıldığı programda gündemdeki ekonomi politikalarına ve olası seçim stratejilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı
SGK Uzmanı Dilek Ete, Erdoğan'ın olası seçim stratejilerine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Seçim öncesinde ülkeye sıcak para girişi sağlanarak emekli ve asgari ücretli için "muslukların sonuna kadar açılacağını" belirtti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Ete; yıl sonu enflasyon beklentilerinden, kamuoyunda tartışılan "Arjantin Modeli"ne ve yeni vergi muafiyeti düzenlemelerinin yaratabileceği risklere kadar birçok konuda önemli değerlendirmeler yaptı.
Uluslararası basında yer alan ve Türkiye'nin seçim öncesinde ABD ile 20 milyar dolarlık bir swap anlaşması yapabileceğine (Arjantin Modeli) dair iddiaları değerlendiren Dilek Ete, bu modelin Türkiye'ye tam olarak uyup uymadığından emin olmadığını ancak seçim öncesi ülkeye sıcak para girişinin muhtemel olduğunu belirtti.
İktidarın ekonomi ve seçim stratejilerini eleştiren Ete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 seçimi kazanan bir "seçim profesörü" olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Seçim dönemlerinde Amerika'dan bir destek olabileceğini düşünebiliriz. Bir para akışı gelecek ve seçim öncesi asgari ücretliye, emekliye bir fark verecekler. Bu onların klasik seçim stratejisi oldu. Erdoğan'ın 15 yıllık seçim geçmişine baktığınızda, hep halkın beklediği, vatandaşın yarasına tuz basacak şeylerle geldiğini görüyoruz. Emekli şu an zor durumda. Geçen yıl 'Emekli Yılı'ydı, bu sene 'Aile Yılı' ilan ediliyor. En ufak bir tereddütüm yok; seçimde bütün o musluklar sonuna kadar açılacak."
Türkiye'de yerleşik hale gelip kişisel servetini ülkeye getirenlere yönelik planlanan 20 yıllık yüzde 100 vergi muafiyeti düzenlemesini sert bir dille eleştiren Ete, bu durumun "hülle" (arkadan dolanma) yöntemlerine kapı aralayacağını savundu.
Uygulamanın Türkiye'deki mevcut yatırımcıları mağdur edeceğini ve sistemi suiistimal etmeye yönlendireceğini belirten uzman isim, "20 yıl boyunca vergi almayacağım, yeter ki gel yatırım yap diyorsunuz. Bu çok üzücü. İşleyişin sonunda ne olur biliyor musunuz? Türkiye'deki yerli sermayedar parasını yurt dışına çıkarır, orada kendisine yabancı bir ortak bulur ve o ortakla birlikte Türkiye'ye vergisiz yatırım yapar" şeklinde konuştu.
Açıklamalarında ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerini de gerçekçi bulmadığını dile getiren Ete, yıl sonu için iyimser bir tablo çizmedi. Ekonomi yönetiminin güven vermeyen açıklamalarının piyasaları olumsuz etkilediğini vurgulayan Ete, sözlerini şöyle tamamladı:
"Önümüzde daha hesaplanacak ve açıklanacak aylar var. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında enflasyon çok daha yüksek çıkacaktır.
Ben enflasyonda 30'un altında bir rakam beklemiyorum. Yıl sonunu 30'a doğru bir rakamla kapatırız."
Enflasyonun yüzde 20'ler, 24 veya 26 seviyelerinde gelme ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Eğer böyle bir beklentileri varsa, yurt dışı kaynaklı bilmediğimiz bir haberleri mi var diye düşünmek gerekir."