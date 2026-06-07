Yeniçağ Gazetesi
07 Haziran 2026 Pazar
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı

SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı

SGK Uzmanı Dilek Ete, Erdoğan'ın olası seçim stratejilerine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Seçim öncesinde ülkeye sıcak para girişi sağlanarak emekli ve asgari ücretli için "muslukların sonuna kadar açılacağını" belirtti.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 1

SGK Uzmanı Dilek Ete, MAK Haber YouTube kanalında katıldığı programda gündemdeki ekonomi politikalarına ve olası seçim stratejilerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

1 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 2

Ete; yıl sonu enflasyon beklentilerinden, kamuoyunda tartışılan "Arjantin Modeli"ne ve yeni vergi muafiyeti düzenlemelerinin yaratabileceği risklere kadar birçok konuda önemli değerlendirmeler yaptı.

2 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 3

Uluslararası basında yer alan ve Türkiye'nin seçim öncesinde ABD ile 20 milyar dolarlık bir swap anlaşması yapabileceğine (Arjantin Modeli) dair iddiaları değerlendiren Dilek Ete, bu modelin Türkiye'ye tam olarak uyup uymadığından emin olmadığını ancak seçim öncesi ülkeye sıcak para girişinin muhtemel olduğunu belirtti.

3 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 4

İktidarın ekonomi ve seçim stratejilerini eleştiren Ete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 seçimi kazanan bir "seçim profesörü" olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

4 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 5

"Seçim dönemlerinde Amerika'dan bir destek olabileceğini düşünebiliriz. Bir para akışı gelecek ve seçim öncesi asgari ücretliye, emekliye bir fark verecekler. Bu onların klasik seçim stratejisi oldu. Erdoğan'ın 15 yıllık seçim geçmişine baktığınızda, hep halkın beklediği, vatandaşın yarasına tuz basacak şeylerle geldiğini görüyoruz. Emekli şu an zor durumda. Geçen yıl 'Emekli Yılı'ydı, bu sene 'Aile Yılı' ilan ediliyor. En ufak bir tereddütüm yok; seçimde bütün o musluklar sonuna kadar açılacak."

5 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 6

Türkiye'de yerleşik hale gelip kişisel servetini ülkeye getirenlere yönelik planlanan 20 yıllık yüzde 100 vergi muafiyeti düzenlemesini sert bir dille eleştiren Ete, bu durumun "hülle" (arkadan dolanma) yöntemlerine kapı aralayacağını savundu.

6 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 7

Uygulamanın Türkiye'deki mevcut yatırımcıları mağdur edeceğini ve sistemi suiistimal etmeye yönlendireceğini belirten uzman isim, "20 yıl boyunca vergi almayacağım, yeter ki gel yatırım yap diyorsunuz. Bu çok üzücü. İşleyişin sonunda ne olur biliyor musunuz? Türkiye'deki yerli sermayedar parasını yurt dışına çıkarır, orada kendisine yabancı bir ortak bulur ve o ortakla birlikte Türkiye'ye vergisiz yatırım yapar" şeklinde konuştu.

7 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 8

Açıklamalarında ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerini de gerçekçi bulmadığını dile getiren Ete, yıl sonu için iyimser bir tablo çizmedi. Ekonomi yönetiminin güven vermeyen açıklamalarının piyasaları olumsuz etkilediğini vurgulayan Ete, sözlerini şöyle tamamladı:

8 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 9

"Önümüzde daha hesaplanacak ve açıklanacak aylar var. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında enflasyon çok daha yüksek çıkacaktır.

9 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 10

Ben enflasyonda 30'un altında bir rakam beklemiyorum. Yıl sonunu 30'a doğru bir rakamla kapatırız."

10 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 11

Enflasyonun yüzde 20'ler, 24 veya 26 seviyelerinde gelme ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Eğer böyle bir beklentileri varsa, yurt dışı kaynaklı bilmediğimiz bir haberleri mi var diye düşünmek gerekir."

11 12
SGK uzmanı Dilek Ete, Erdoğan’ın emekli maaşı planını açıkladı - Resim: 12
12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro