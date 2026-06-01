Dünyanın en büyük yakıt üreticilerinden biri olan Rusya, küresel piyasalarda dalgalanmalar sürerken kendi iç pazarını güvence altına alacak yeni kısıtlamaları devreye sokuyor. Başkent Moskova'dan yapılan resmi açıklamayla, havacılık sektörü için kritik öneme sahip uçak yakıtı sevkiyatlarına sınırlandırma getirildi.

AMAÇ: İÇ PİYASADAKİ İSTİKRARI KORUMAK

Rusya hükümeti tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, uçak yakıtı ihracatına getirilen geçici kısıtlamanın gerekçesi açıkça ortaya konuldu. Kararın, iç piyasadaki arz-talep dengesini korumak için alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uçak yakıtı ihracatı 30 Kasım'a kadar 5 ay süreyle yasaklanmıştır. Alınan kararın amacı, iç yakıt piyasasında istikrarlı bir durum sağlamaktır."

Özellikle yaz ve sonbahar aylarında yoğunlaşan lojistik ve havacılık faaliyetleri nedeniyle iç pazarda yaşanabilecek olası bir kıtlığın ya da fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÖNEMLİ İSTİSNA

Rusya hükümetinin aldığı bu radikal kararda tüm kapılar kapatılmadı. Hükümetler arası özel anlaşmalar ve ikili protokoller kapsamında yapılan mevcut akaryakıt tedarikleri bu yasak kapsamının dışında tutulacak.

MOSKOVA AKARYAKIT MUSLUKLARINI KADEMELİ OLARAK KISIYOR

Rusya, enerji kartını iç pazardaki makroekonomik dengeleri gözeterek stratejik bir enstrüman olarak kullanmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere ülkede, yükselen iç talebi karşılamak ve yerel fiyat artışlarını dizginlemek adına 1 Nisan’dan itibaren benzin ihracatı da yasaklanmıştı.

Rus hükümeti, enerji arzında dönemsel olarak yaşanan sıkışıklıkları aşmak amacıyla çeşitli yakıt türlerine zaman zaman bu tarz geçici ihracat yasakları uyguluyor. 30 Kasım'a kadar sürecek olan bu jet yakıtı ambargosunun, uluslararası havacılık koridorlarında ve borsa kontratlarında nasıl bir fiyat hareketliliğine yol açacağı ise küresel analistler tarafından yakından izleniyor.