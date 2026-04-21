41 İLDE DEV BAHİS OPERASYONU: 35 MİLYARLIK TRAFİK DEŞİFRE EDİLDİ

Diyarbakır merkezli yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis dünyasına ağır bir darbe indirdi. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin 41 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği baskınlarda, milyarlarca liralık kara para trafiği gün yüzüne çıkarıldı.

MASAK Raporu Gerçeği Ortaya Çıkardı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, MASAK raporları şebekenin mali büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri kapsamında toplam 35 milyar 861 milyon 796 bin liralık bir işlem hacmi tespit edildi.

111 Gözaltı, Milyonluk El Koyma

Operasyonun düğmesine basılmasıyla birlikte 41 ilde belirlenen adreslere giren ekipler, 111 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında şebekenin finansal ağını çökertmek amacıyla hesaplar donduruldu, şüphelilere ait 190 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen; piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 750 bin lira olan 9 otomobil, motosiklet ve 2 arsa adli makamlarca koruma altına alındı.