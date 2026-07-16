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Kaynak: İHA

Buldan Yayla Gölü Konaklamasız Orman Parkı sınırları içinde bulunan gelir getirici tesislerin işletme hakları, 20 yıllık süreyle kiraya verilmek üzere yeniden ihale ediliyor. Buldan Orman İşletme Müdürlüğünün idari binasında yer alan satış salonunda gerçekleştirilecek ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülecek.

Söz konusu kiralama işlemi kapsamında toplamda 66 bin 500 metrekarelik bir alanın işletmesi devredilecek. İhale şartnamesine göre kiralanacak bu bölgede 200 metrekarelik alan üzerine kurulacak bir kır kahvesi, her biri 30 metrekare büyüklüğünde olmak üzere 6 adet yöresel ürün sergi ve satış noktası kurulması planlanıyor.

Buldan Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı'nın 154 ve 155 numaralı bölmelerinde yer alan bu alanın ihale detaylarına ilişkin resmi duyuru, Orman Parkları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca kapalı teklif (zarf) usulü ile gerçekleştirileceğini kamuoyuna bildirdi.