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Kaynak: İHA

Pamukkale ilçesindeki Acıpayam Bulvarı üzerinde seyir halindeyken art arda şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren bir aracın görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kural ihlali yapan aracı ve sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, bulvar üzerinde tehlikeli manevralar yaptığı belirlenen sürücüye, trafikte seyir halindeyken üst üste şerit değiştirmek (makas atmak) maddesinden 90 bin TL idari para cezası kesildi. İdari yaptırımların yanı sıra sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün boyunca trafikten men edildi.