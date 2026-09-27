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Kaynak: AA

Pakistan Deniz Kuvvetleri, Umman Denizi’nde uyuşturucu kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, donanmaya ait Hunain ve Yarmook gemileri operasyon kapsamında şüpheli bir tekneyi durdurdu.

GİZLİ BÖLMELERDE BULUNDU

Teknede yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 2 bin 800 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucunun yaklaşık 750 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

Pakistan donanması, bölgesel deniz güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.