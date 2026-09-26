Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis kontrol noktasına saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde yol kenarındaki polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
30 YARALI VAR
Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralıların yakınlardaki hastaneye sevk edildiğini belirten yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Saldırının sorumluluğunu Pakistan Talibanı (TTP) üstlendi.