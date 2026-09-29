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Kaynak: Haber Merkezi

Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaşanan gelişmelere tepki gösterdi.

Milletvekilliği görevi boyunca yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarına ilişkin çalışmalar yürüttüğünü belirten Yavuzyılmaz, bu nedenle çeşitli güç odaklarının hedefinde olduğunu savundu.

“BUNU EŞİM ÜZERİNDEN YAPACAKLARINI TAHMİN ETMİYORDUM”

Fon vurgununa ilişkin açıklamaları ve üzerinde çalıştığı dosyalar nedeniyle kendisine yönelik bir saldırı beklediğini belirten Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

“Fon vurgunu konusunda yaptığım açıklamalar ve üzerinde çalıştığım dosyalar nedeniyle AK Parti’nin saldıracağını biliyordum. Ama bunu eşim üzerinden yapacak kadar alçalacaklarını tahmin etmiyordum.”

Yavuzyılmaz, konunun kendisine doğrudan ulaşamadıkları için ailesi üzerinden tehdit edilmesinden ibaret olduğunu ileri sürdü.

“İTİBAR SUİKASTI VE SUSTURMA GİRİŞİMİ”

Geçmişte olduğu gibi bugün de danışmanlar, uzmanlar, hukukçular ve siyasetçilerden oluşan geniş bir kadroyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Yavuzyılmaz, ortaya atılan iddianın amacının fon vurgunu meselesinin konuşulmasını engellemek olduğunu savundu.

Yaşananları “itibar suikastı ve susturma girişimi” olarak nitelendiren Yavuzyılmaz, operasyonu yapanların kendisine ve partisine “Bu fon vurgunu meselesini daha fazla kurcalamayın” mesajı vermeye çalıştığını öne sürdü.

“PABUÇ BIRAKACAK DEĞİLİM”

Yavuzyılmaz, kendisi üzerinden milletvekillerine ve ailelerine verilmek istendiğini savunduğu mesajı reddettiğini belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bu tehdide, bu alçaklığa pabuç bırakacak değilim. AK Parti’nin yolsuzluk, usulsüzlük ve kamu zararlarının üzerine gitmeye kararlılıkla devam edeceğim.”