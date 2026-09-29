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Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen Gaziemir Yapı Kooperatifi soruşturması tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevini ihmal” suçlamaları yöneltildi.

İddianamede, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli hakkında “zimmet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

SOYER'E 14 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında ise “zimmete yardım” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Diğer 4 şüpheli için “nitelikli dolandırıcılık”, “zimmete yardım” ve “denetim görevini ihmal” suçlarından 6 ile 16 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.

İDDİANAME 1008 SAYFADAN OLUŞUYOR

İddianamede, kentsel dönüşüm alanlarının mülkiyetinin İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olduğu ve inşaat işlerinin İZBETON'a verildiği belirtildi. Buna karşın İZBETON ile S.S. İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında yönetim kurulu kararı olmaksızın ve temsil yetkisinin aşıldığı öne sürülen bir protokol imzalandığı kaydedildi.

Kooperatifin arsa sahibi olmaması nedeniyle müteahhitlik belgesi alamadığı ve bunun ciddi maddi kayba yol açtığı iddia edildi. Casamar Mühendislik Yapı A.Ş.'ye de 30 ila 33 milyon lira arasında fazladan ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

9 AY SONRA 178 MİLYON LİRALIK FARK

İddianameye göre İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZBETON arasında 15 Haziran 2021'de 51 milyon 175 bin 731 liralık sözleşme yapıldı. İZBETON'un 255 gün boyunca imalat yapmadığı, ardından kooperatifle 151 milyon 175 bin 731 liralık yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kooperatifin ise Casamar A.Ş. ile 329 milyon 203 bin 501 liralık sözleşme yaptığı ve şirkete 47 milyon 265 bin 265 lira avans verdiği kaydedildi. İddianamede, aynı işin 9 ay sonra 178 milyon 27 bin 769 lira farkla taşeron şirkete devredilmesinin kooperatifi zarara uğrattığı değerlendirmesine yer verildi.

PROJEDE OLMAYAN VİLLALAR İDDİANAMEDE

İddianamede, projede bulunmayan villaların daha sonra projeye dahil edildiği de belirtildi. MASAK raporlarına göre Ümit Erkol'a bu 11 villadan birinin tahsis edildiği, Erkol'un payının yarısını oğlu Fırat Erkol'a devrettiği kaydedildi.

Şenol Aslanoğlu ise kooperatif hesaplarındaki farklar, ticari ilişkileri ve MASAK raporlarına yansıyan para trafiği nedeniyle kooperatifin zararından sorumlu tutuldu. Bunların tamamı iddianamede yer alan suçlama ve değerlendirmeler olup yargılama süreci henüz sonuçlanmadı.