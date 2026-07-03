Komedyen Deniz Göktaş, "Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisini YouTube’da yayınlamasının ardından perşembe günü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Deniz Göktaş hakkındaki "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamaları sebebiyle Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu sosyal medya hesabından Deniz Göktaş'ın ifadesini paylaştı.

Deniz Göktaş'ın emniyetteki ifadesi şöyle:

"-Tarafıma yöneltilen 'Halkın Belirli Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' kastım kesinlikle yoktur.

- Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum sadece dindarlar değil her türlü politik görüş yada popüler figür hakkında konuşmalarım vardır. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. 'Çeviride sorun var' cümlemi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylüyorum.

- İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur, böyle bir yorumu günlük hayatta bir seyirciden duysam üzülürdüm. Herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanını aşağılamak gibi bir niyetim yok. Diktatör kelimesi siyasi bir nitelemedir ve sık sık kamuoyuna açık bir şekilde tartışılan konudur. Demokrat, otokrat gibi bir kelimedir sadece.

- Gösteri boyunca bu tarz popüler figürler ideolojiler Türkiye'ye dair sosyolojik olaylara yaptığım gibi mizahi bir yaklaşımdır, başkaca bir amacım yoktur. Üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum."

DENİZ GÖKTAŞ NE DEMİŞTİ?

Göktaş, gösterinin ‘Saç’ başlıklı bölümünde özetle şunları söyledi:

“Bilmeyenleriniz vardır, saçım buraya (göbeğe) kadardı. Yine aynı bıyık, aynı surat… Böyle söylemediğim sert bir cümleyi söylemişim gibi bir etki uyandırıyor. Özellikle esnafla konuşurken enkaz devralıyorum. Sanki ağzım ‘Merhaba’ diyor, sıfatım ‘İlk üç kitap iyiydi dördüncünün çevirisi zayıf’ diyor. Benim cümlem değil, böyle düşünmüyorum…

Hatta dördüncü kitap favorim, birçoğumuz gibi. Dört kitap arasında açık ara en iyisi o bence. Bir kere çok iddialı bir çıkış 600’lü yıllarda ‘Bu son kitap’ demek.

Daha yeni yeni kitaplar çıkıyor zaten ya. Ben 1200 yılında bir tane daha çıkar diye düşünürdüm. Yazanı için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse ‘Son kitap’ dedik ya, ‘Domuz da yemeyiversinler’. Fazla empati şirke girmiyordur umarım, birkaç aya öğreniriz.”

"EN SEVDİĞİ ŞAKAM"

Göktaş, 30 Haziran’da sosyal medyadan “En sevdiğim şakam, nedense pek paylaşılmadı” diyerek paylaştığı gösterisinden kesitteyse şunları söyledi.

“Çoğunuzun babası kötüdür, Harbiye’de şifa aratacak kadar. Kıymetini bilin onun da bir tadı var. Çünkü benim babam iyi ve ben muhabbete çok giremiyorum. Ya benimki de hafif beni itekledi o yüzden kamburun falan, ne diyeceğimi bulamıyorum. Bu arada babam iyi derken Türkiye baba ortalamasına göre iyi. Öyle çizgi film kahramanı, kamu spotu bir şey düşünmeyin. Cinsiyetsiz tuvalet mücadelesinde şehit olmadı ya, öyle bir şey canlanmasın. İyi bir baba ama mesela trafikte birini öldürsem beni kurtarmaz. Recep Tayyip Erdoğan kadar iyi bir baba değil.”

DENİZ GÖKTAŞ KİMDİR?

İmran Deniz Göktaş 1994 yılında Ankara'nın Mamak ilçesinde doğdu.Çorumlu Alevi kökenli işçi-memur ailesinin oğludur. Sol görüşlü bir aile ortamında yetişti.

Yükseköğrenimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünde başladı, aynı üniversitede psikoloji bölümünden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde sinema-televizyon alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Sinema eğitimi almak için gittiği İstanbul'da 2019 yılında TuzBiber Komedi Kulübü'nün düzenlediği açık mikrofon ile stand up gösterilerine başladı. 2020-2023 yılları arasında çeşitli sahnelerde sergilediği gösterisini 2023'te Ses Tiyatrosu'nda Selam Selam adıyla kaydedip Youtube'da yayımlayarak sonlandırdı.

COVID-19 pandemisi sırasında podcast yayınları yapmaya başladı ve daha geniş bir kitle tarafından tanındı. Spotify'da Deniz Göktaş’a Ayıracak Vaktim Yok, Deezer'da Haset başlıklı podcast serilerini hazırladı.

2020-2023 yılları arasında Uykusuz dergisinde mizah yazıları yazdı.

Gibi adlı dizide bir bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. Ben Tek Siz Hepiniz (2022) başlıklı kısa filmde oyunculuk yaptı.

2026 yılında sahnelediği Ölü Deniz adlı gösterisi nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddialarıyla soruşturma başlatıldı.