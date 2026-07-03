Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor

Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor

Yaz akşamlarında pencereyi açmak çoğu zaman ferahlık yerine sivrisinek istilası anlamına gelebilir. Bu sorunu çözmek için ağır kimyasallar yerine aromatik bitkiler ve basit fiziksel önlemlerle sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor - Resim: 1

Sivrisineklerin koku alma yetenekleri oldukça güçlü. Bu yüzden bazı yoğun aromalar onların yön bulmasını zorlaştırır ve bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmalarına neden olur. Lavanta, kadife çiçeği, sardunya, kekik ve sarımsak gibi bitkiler, yaydıkları doğal kokular sayesinde balkon ve bahçelerde adeta koruyucu bir bariyer oluşturur. Üstelik bu bitkiler, doğadaki faydalı canlılar için de destekleyici bir ortam sağlar.

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Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor - Resim: 2

1. BALKON VE BAHÇEDE DOĞAL KOKU DUVARI OLUŞTURUN

Bitkilerin stratejik şekilde yerleştirilmesiyle sivrisineklerin yaklaşmasını zorlaştıran doğal bir koku kalkanı oluşturabilirsiniz. Bu yöntem hem estetik hem de etkili.

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Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor - Resim: 3

2. EV YAPIMI BİTKİSEL SİVRİSİNEK SPREYİ

Kimyasal içerikli ürünler yerine evde hazırlayabileceğiniz basit bir karışım oldukça işe yarar.

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Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor - Resim: 4

Basit tarif:

Bir sprey şişesine yaklaşık 250 ml su ekleyin. İçine 1 çay kaşığı kadar kolonya ilave edin. Ardından okaliptüs, nane, fesleğen ve lavanta yağlarından toplam 20–25 damla ekleyin.

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Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor - Resim: 5

Kullanım:

Şişeyi her kullanım öncesi çalkalayın. Karışımı cildinize veya oturma alanlarınıza hafifçe sıkabilirsiniz.

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Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor - Resim: 6

3. DURGUN SULARI ORTADAN KALDIRIN

Sivrisineklerin en hızlı çoğaldığı yerler durgun su birikintileri. Saksı altlıkları, kovalar veya sulama kaplarında biriken sular düzenli olarak boşaltılmalı. Ayrıca süs havuzları veya su kaplarında kimyasal yerine elma sirkesi gibi doğal çözümler kullanılabilir.

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Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor - Resim: 7

4. HAVA AKIMI İLE FİZİKSEL ENGEL OLUŞTURUN

Sivrisinekler güçlü rüzgâra karşı zor hareket eder. Oturma alanına yönlendirilmiş bir vantilatör, sürekli hava akımı oluşturarak onların yaklaşmasını fiziksel olarak engeller. Bu yöntem oldukça basit ama etkili.

5. ÇEKİM NOKTALARINI AZALTIN

Tatlı ve meyvemsi kokular sivrisinekleri cezbedebilir. Açıkta bırakılan karpuz, kavun gibi meyveler bu yüzden dikkat çekici. Aynı şekilde yoğun kokulu parfümler ve losyonlar da sinekleri çekebilir. Yaz aylarında daha nötr veya bitkisel kokular tercih etmek ısırılma riskini azaltır.

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