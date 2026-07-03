Yaz gecelerinin kabusu bitiyor: Bunu yapınca sivrisinekler yanınıza bile yaklaşmıyor

Sivrisineklerin koku alma yetenekleri oldukça güçlü. Bu yüzden bazı yoğun aromalar onların yön bulmasını zorlaştırır ve bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmalarına neden olur. Lavanta, kadife çiçeği, sardunya, kekik ve sarımsak gibi bitkiler, yaydıkları doğal kokular sayesinde balkon ve bahçelerde adeta koruyucu bir bariyer oluşturur. Üstelik bu bitkiler, doğadaki faydalı canlılar için de destekleyici bir ortam sağlar.