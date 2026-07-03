İngiltere merkezli bankacılık devi HSBC, yayımladığı son analiz raporunda, değerli metalde yaşanan yoğun satış dalgasının dip seviyelere yaklaşmış olabileceğini ve uzun vadeli yatırımcılar için yeni bir fırsat penceresi açıldığını duyurdu.
Altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi
Haziran ayında yaşanan sert düzeltmelerden sonra altın fiyatlarında istikrar arayışı sürüyor. Alım için dip seviyeleri bekleyen yatırımcılara HSBC’den dikkat çeken bir rapor geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Haziran ayı sonunda 4.540 doların üzerindeki tarihi zirvelerinden yüzde 11’den fazla değer kaybederek sert bir geri çekilme yaşayan ons altın, haftanın ilk günlerinde 4.021 Dolar sınırına kadar gerilemesinin ardından bu seviyelerde taban oluşturma çabasına girdi.
DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ DİNAMİKLER FİYATLARA YANSIDI
HSBC analistleri, son dönemde altını baskılayan ana faktörlerin ABD dolarının küresel ölçekte güç kazanması ve Federal Rezerv’in (Fed) faiz artırımlarına/sıkı duruşuna yönelik beklentilerin yeniden yükselmesi olduğunu belirtti.
Ancak raporda, piyasayı sarsan bu olumsuz haber akışlarının ve makroekonomik baskıların büyük oranda fiyatlandığına dikkat çekildi.
Raporda öne çıkan en çarpıcı ifadelerden biri ise şu oldu:
"Altın piyasası, ABD dolarının dönem dönem değer kaybetmesine rağmen yüksek faiz artırımı beklentilerinin yarattığı baskı nedeniyle geriledi. Ancak bu düzeltme, altının giderek kendi gerçek değerinin altında (ucuz) görünmesine neden olmaya başladı."
HSBC, Ocak 2026’da yayımladığı raporda 2026 yıl sonu için ons altın fiyatını 4.450 dolar olarak öngördü. Banka, 2026 yılı için ortalama fiyatı 4.587 dolar, işlem aralığını ise 3.950 - 5.050 dolar seviyesinde bekliyor. HSBC, yılın ilk yarısında 5.000 - 5.050 dolar seviyesinin görülebileceğini, ancak ikinci yarıda olası bir düzeltme riskine dikkat çekti.