Altının geleceği seviye ortaya çıktı: Dev banka rakam verdi

Raporda öne çıkan en çarpıcı ifadelerden biri ise şu oldu:

"Altın piyasası, ABD dolarının dönem dönem değer kaybetmesine rağmen yüksek faiz artırımı beklentilerinin yarattığı baskı nedeniyle geriledi. Ancak bu düzeltme, altının giderek kendi gerçek değerinin altında (ucuz) görünmesine neden olmaya başladı."