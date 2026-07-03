Dönmeyi planlayanlar sadece yüzde 6

Dönüş için hangi şartlar öne çıktı?

"Dönüş için hangi koşulların sağlanması gerekir?" sorusuna katılımcıların yüzde 74'ü "demokratik koşulların iyileşmesi" yanıtını verdi. Yüzde 20'lik kesim ise hiçbir koşulda geri dönmeyi düşünmediğini ifade etti.