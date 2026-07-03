Araştırmaya 3 binden fazla kişi katıldı
Bi' Dünya Kıvılcım Derneği ile KONDA'nın ortak araştırmasına, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan 3 bin 118 yüksek eğitimli Türk kökenli kişi katıldı. Katılımcıların büyük bölümünün lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu belirtildi.
Dönmeyi planlayanlar sadece yüzde 6
Bi' Dünya Kıvılcım Derneği ile KONDA'nın ortak araştırması, yüksek eğitimli Türklerin yurt dışına göç nedenlerini ve Türkiye'ye dönüş eğilimlerini ortaya koydu. Araştırmada ekonomi, siyasal iklim ve özgürlük beklentisi öne çıktı.Kaynak: Diğer
Araştırmaya 3 binden fazla kişi katıldı
En yoğun göç 2023 yılında yaşandı
Araştırmaya göre son yıllarda yurt dışına göç hız kazanırken, en yoğun göç hareketi 2023 yılında gerçekleşti.
En çok tercih edilen ülkeler
Katılımcıların yüzde 30'u Almanya'da, yüzde 15'i ABD'de, yüzde 11'i Birleşik Krallık'ta ve yüzde 11'i Hollanda'da yaşamını sürdürüyor.
Göçün en önemli nedeni ekonomi
Araştırmada katılımcıların yüzde 54'ü Türkiye'den ayrılma kararında ekonomik koşulların belirleyici olduğunu ifade etti. Ekonomiyi yüzde 52 ile siyasal iklim takip etti.
Kariyer ve yaşam kalitesi de etkili
Yaşam standardı, kariyer imkanları, çalışma ortamı ve hukukun üstünlüğüne ilişkin beklentiler de yurt dışına göç kararında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
En çok "özgürlük" cevabı verildi
Katılımcıların yüzde 72'si yaşadığı ülkeyi "özgürlük" kavramıyla tanımlarken, yüzde 52'si ise "umut" yanıtını verdi.
Türkiye'ye dönmeyi planlayanların oranı düşük
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 85'i Türkiye'ye dönmeye yönelik net bir planının olmadığını belirtirken, somut dönüş planı yapanların oranı yalnızca yüzde 6 olarak kaydedildi.
Dönüş için hangi şartlar öne çıktı?
"Dönüş için hangi koşulların sağlanması gerekir?" sorusuna katılımcıların yüzde 74'ü "demokratik koşulların iyileşmesi" yanıtını verdi. Yüzde 20'lik kesim ise hiçbir koşulda geri dönmeyi düşünmediğini ifade etti.
Çocuk sahibi olanlar yurt dışında kalmak istiyor
Araştırmada çocuk sahibi katılımcıların yüzde 92'si, çocuklarının yaşamlarını yurt dışında sürdürmesini istediğini belirtti.