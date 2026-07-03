Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor 2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri

2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Son 16 turuna yükselen takımlar büyük oranda belli oldu. İşte son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler..

Furkan Çelik Furkan Çelik
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2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 1

ABD

1 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 2

BELÇİKA

2 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 3

BREZİLYA

3 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 4

FAS

4 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 5

İNGİLTERE

5 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 6

İSPANYA

6 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 7

KANADA

7 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 8

MEKSİKA

8 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 9

NORVEÇ

9 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 10

PARAGUAY

10 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 11

FRANSA

11 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 12

Son 16 turunda şu ana kadar belli olan eşleşmeler ise şöyle...

12 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 13

İngiltere-Meksika

13 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 14

Paraguay-Fransa

14 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 15

Brezilya-Norveç

15 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 16

ABD-Belçika

16 17
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri - Resim: 17

Kanada-Fas

17 17
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