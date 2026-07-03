ABD
2026 Dünya Kupası'nda tur atlayan takımlar ve Son 16 eşleşmeleri
2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Son 16 turuna yükselen takımlar büyük oranda belli oldu. İşte son 16 turuna yükselen takımlar ve eşleşmeler..Furkan Çelik
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1 17
BELÇİKA
2 17
BREZİLYA
3 17
FAS
4 17
İNGİLTERE
5 17
İSPANYA
6 17
KANADA
7 17
MEKSİKA
8 17
NORVEÇ
9 17
PARAGUAY
10 17
FRANSA
11 17
Son 16 turunda şu ana kadar belli olan eşleşmeler ise şöyle...
12 17
İngiltere-Meksika
13 17
Paraguay-Fransa
14 17
Brezilya-Norveç
15 17
ABD-Belçika
16 17
Kanada-Fas
17 17