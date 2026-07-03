İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Özel Kalem Müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

DETAYLAR GELECEK...