İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Özel Kalem Müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
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Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.
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