Kaynak: Haber Merkezi

Harbiye’de yaptığı stand-up gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan Komedyen Deniz Göktaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Deniz Göktaş’ın “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama”, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ile “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 2 yıl 8 aydan 11 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

Deniz Göktaş, Harbiye’de sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisini, YouTube kanalına yüklemişti. Video, 3 Temmuz itibarıyla görüntülenme sayısı 10 milyona yakaladı.

Göktaş gösterisinde, iç siyaset, operasyonlar, Antik Yunan, televizyon dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok konuda eleştirel komedi yaptı.

Gösterinin geniş kitlelere yayılması sonrası, videoya erişim engeli kararı getirildi. Yurtdışında olan Göktaş, kısa süre sonra Türkiye’ye döneceğini söylemişti. Göktaş, “Gösterinin tamamı hâlâ YouTube’da. Çok soru gelmiş, bana ulaşan resmi bir bilgi yok. Olursa buradan bilgilendiririm. Ne olursa olsun Türkiye dışında yaşamak ya da standup yapmak gibi bir planım yok, çünkü tadı olmaz” demişti.

Göktaş hakkında, ”cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı açan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” açıklamasını yapmıştı. Göktaş, yurtdışından döndükten sonra İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Geceyi Vatan Emniyet’te geçiren Deniz Göktaş, Çağlayan’daki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilmişti. Göktaş, “Ölü Deniz” isimli gösterisinde, hiçbir hakaret ve aşağılama kastı olmadığını dile getirmişti. Göktaş, “dini değerleri aşağılama” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklanmış ve “kuyu tipi” olarak bilinen Çorlu’daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilmişti.

TAHLİYE KARARI VE YENİ TUTUKLAMA

Deniz Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itirazı inceleyen İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, 28 Ağustos’ta tahliye kararı verildi. Göktaş, SEGBİS ile “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı. Deniz Göktaş’ın avukatına haber verilmeyip barodan avukat çağrılmıştı. Göktaş, ”Ölü Deniz” adlı gösterisinde suçu ve suçluyu övme gibi bir kastı olmadığını belirtmişti.

Göktaş, “Türkiye’nin giderek yoksun bir ülke haline gelmesi, yöneticiler ve bakanlarda aynısını söylüyor, komedyenim, böyle bir şey yapmam, tamamen mizahi bir eleştiri içerir” demişti.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, Göktaş’ın gösterisindeki “Ben bugünün ön sıra bilet gelirleriyle, gerçi ön sıra belediye davetlisi, oradan bir gelir yok. İkinci sıra diyeyim daha güvenli olur. Bugünün ikinci sıra bilet gelirleriyle Türkiye’de bir tetikçi tutup, rakip bir komedyeni öldürtebiliyoruz. Şu an piyasa bu durumda. Sadece ikinci sıra, bir de Telegram grubu. Oradan Daltonlar yazıyorsunuz, gayet kurumsal bir iletişim var. Bitcoin’den parayı yatırıyorsunuz takip de etmiyorlar. Öldürünce fotoğraf geliyor buydu değil mi abi? Onun ikizi vardı ama benim hatam. Tekrar yatırıyorsunuz muhteşem bir sistem…” sözleri nedeniyle tutuklama kararı vermişti.

Hakimlik, söz konusu ifadeler için “‘Daltonlar Çetesi’ isimli bilinen suç grubunun suç içerikli eylemlerini öven, meşru gösteren ve suça ulaşılmasını kolaylaştıran ifadeler” değerlendirmesi yaptı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, “kaçma, delilleri karartma şüphesi” gerekçeleriyle 1 Eylül'de (2026) Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verdi.