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UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geldiği maçta, galip 4-2’lik skorla Portekiz milli takımı oldu. Takımının 2 golünden birini atan Rasmus Höjlund, hem gol sevinciyle hem de maçın ardından yaşananlarla gündeme oturdu.

GOLÜNÜ ATTI, RONALDO'YA SAYGISINI GÖSTERDİ

Danimarka adına skoru 2-2’ye getiren golü 53. Dakikada atan Rasmus Höjlund, golünü Cristiano Ronaldo’nun dünyaca ünlü "Siuu" sevincini yaparak kutladı. Danimarkalı futbolcunun takım arkadaşları, bu hareketin Ronaldo'ya yönelik bir alay olmadığını, aksine Portekizli yıldız için yapılan bir saygı gösterisi maç sonrası konuşmalarında belirtti.

Hojlund’un milli takımdan arkadaşı Mohamed Daramy, "Maçtan önce bunu yapıp yapmayacağını konuşmuştuk. Yaptı. Bu Ronaldo'yla dalga geçmek için değil, ona bir saygı gösterisi. Ronaldo onun idolü" ifadelerini kullandı.

Bir diğer takım arkadaşı Mikkel Damsgaard ise "Geçen sefer Ronaldo sahadayken de aynısını yapmıştı. Bu sadece ona bir saygı göstergesi" dedi.



"RONALDO BENİM EN BÜYÜK İDOLÜM"

Höjlund da maçın ardından yaptığı açıklamayla gol sevincinin nedenini netleştirdi.

Danimarkalı golcü, "Ronaldo'ya bir kez daha saygımı sunmak istedim, saygısızlıkla hiçbir ilgisi yok. Yaşananlardan sonra muhtemelen milli takım kariyerini sonlandıracak bir adama karşı yaptığım saygı gösterisiydi. Ronaldo benim en büyük idolüm" şeklinde konuştu.

MAÇ SONUNDA JORGE JESUS İLE GERİLİM

Karşılaşmanın ardından ise Höjlund ile Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus arasında yaşanan temas gündeme geldi.

Görüntülere yansıyan anlarda Jesus'un Danimarkalı futbolcunun yanına geldiği, Höjlund'un ise elini Portekizli çalıştırıcının göğsüne koyarak onu hafifçe ittiği görüldü.

İki taraf da daha yaşanan bu olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

PORTEKİZ PUAN FARKINI 6 YAPTI

Portekiz'in gollerini Joao Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha ve Joao Felix kaydetti. Danimarka'nın golleri ise Mikkel Damsgaard ile Rasmus Höjlund'dan geldi.

Bu sonuçla Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 maçını da kazanarak 4. Grupta 9 puana ulaştı ve ikinci Danimarka ile puan farkını 6’ya çıkardı.