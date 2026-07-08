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İstanbul Göktürk’te talihsiz bir trafik kazası geçiren ünlü şef Danilo Zanna, kazayı yara almadan atlattı. Seyir halindeyken arkadan gelen bir iş makinesinin çarpması sonucu, Zanna’nın henüz bir hafta önce teslim aldığı lüks cipi hasar gördü.

Olayın ardından şefin aracındaki hasarı kaydettiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Zanna'nın arabayı ilk satın aldığında yaptığı paylaşım da daha önce gündem olmuştu. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay sadece maddi hasarla atlatıldı.



