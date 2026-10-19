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Uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre, araç sahiplerini rahatlatacak büyük bir indirim beklentisi doğdu.

20 EKİM SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Ham petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak, 20 Ekim Salı günü itibarıyla benzinin litre fiyatında 4,30 TL tutarında ciddi bir indirim yapılması planlanıyor. Yapılacak bu indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzinde indirim gerçekleştiğinde İstanbul'da benzinin litre fiyatı 83,90 TL'den 79,60 TL'ye, Ankara'da 80,60 TL'ye, İzmir'de 80,80 TL'ye gerileyecek.

MOTORİN FİYATLARI SABİT KALIYOR

Benzinde yaşanacak büyük indirimin ardından gözler mazot fiyatlarına çevrildi. Sektör yetkilileri, motorin (mazot) fiyatlarında bu aşamada herhangi bir değişiklik beklenmediğini ve mevcut seviyenin korunacağını belirtti.

Küresel piyasalardaki düşüş eğiliminin devam etmesi halinde ilerleyen günlerde diğer akaryakıt ürünlerinde de yeni hareketliliklerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

Olcay Aydilek de benzine 4 TL 30 kuruş indirim geleceğini kişisel sosyal medya hesabından duyurmuştu.