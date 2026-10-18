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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü”nü kutladı. Erdoğan, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e yönelik mesajını kamuoyuyla paylaştı.

“TASA VE SEVİNÇTE HER ZAMAN BİRİZ"

Erdoğan, mesajında Azerbaycan’ın özel gününü Türkiye ve Türk milleti adına kutladığını belirtti. Azerbaycan’ı dost ve kardeş ülke olarak nitelendiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ve Azerbaycan Türklerine selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Dost ve kardeş Azerbaycan’ın ‘Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev’e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum.”

Erdoğan, kutlama mesajına Türk ve Azerbaycan bayraklarının birlikte yer aldığı bir görseli de ekledi.