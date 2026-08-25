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Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere bulunduğu Bitlis’in Ahlat ilçesinde programlarını sürdürüyor.

Erdoğan, Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde vatandaşlara hitap etmesinin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nı ziyaret etti.

SELÇUKLU MEZAR TAŞLARINI İNCELEDİ

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlıklarından biri olarak bilinen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan kabristanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu döneminden kalan mezar taşlarını inceledi.

Erdoğan, burada Anadolu’yu yurt yapan şehitler, gaziler ve ecdat için dua etti.

AHLAT VE MALAZGİRT VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’taki programı kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve beraberindeki heyetle birlikte vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin mesajlar veren Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt’in Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesindeki tarihi önemine dikkat çekti.

BAHÇELİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Kabristan ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ilçedeki köşkünde ziyaret etti.

Erdoğan daha sonra Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti.

KABİNE AHLAT’TA TOPLANACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla bugün üçüncü kez Ahlat’ta toplanacak.

Toplantının saat 16.00’da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Toplantının ana gündem başlıkları arasında “Terörsüz Türkiye” sürecindeki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik çalışmaların yer alması bekleniyor.

Günün programı kapsamında saat 19.00-21.00 arasında Kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde akşam yemeği düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geceyi Ahlat’ta geçirdikten sonra yarın sabah Malazgirt’e geçmesi bekleniyor.