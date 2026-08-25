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Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, araç filosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında 50 yeni aracı daha belediye envanterine kattı. Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında araçlar; Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüklerinde kullanılacak.

Daha önce 81 araçtan oluşan resmi plakalı temizlik filosunu envantere kazandıran belediye, satın alma modeliyle kiralama giderlerini azaltmayı ve uzun vadeli tasarruf sağlamayı hedefliyor.

“KENDİ FİLOMUZU BÜYÜTÜYORUZ”

Başkan Vekili Can Aksoy, kiralama yerine belediyenin öz mal araç filosunu büyüttüklerini belirterek, resmi plakalı modern araçlarla Esenyurt’un ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verdiklerini söyledi.

Aksoy, 2025’te başlayan araç yatırımlarının 2027 yılında da süreceğini ifade ederek, ihtiyaç duyulan araçların peyderpey belediye envanterine kazandırılacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Özer’in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. Böylece Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmıştı.