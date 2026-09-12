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Kaynak: Haber Merkezi

Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için bahçeli bir ev yapıldığını söylediğinin aktarılması, ardından Şamil Tayyar’ın “250 metrekarelik dubleks villa” ayrıntılarını paylaşması dikkatleri Cumhur İttifakı içindeki açıklama farklılığına çevirdi.

İmralı’da terörist elebaşı Abdullah Öcalan için özel bir konut yapıldığı iddiaları, Cumhur İttifakı içinden peş peşe gelen açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Nisan 2026’da kendisine yöneltilen soruya, İmralı’da Öcalan için özel bir konut yapılmadığını söyleyerek yanıt vermişti.

Gürlek, adada bir idari yerleşke bulunduğunu ve ihtiyaç doğrultusunda yeni binalar yapılabileceğini belirtirken, “Özel olarak bir konut yapılma durumu yok” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak yaklaşık beş ay sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldiği aktarılan açıklamalar, Gürlek’in sözleriyle çelişen yeni bir tartışma başlattı.

BAHÇELİ: ÖCALAN İÇİN EV YAPILDI

Ergenekon ve Bolyaz davaları ve 'yetmez ama evet' döneminin tartışmalı isimlerinden Gazeteci Nagehan Alçı, MHP Genel Merkezi’nde görüştüğü Devlet Bahçeli’nin kendisine Abdullah Öcalan için İmralı’da önünde bahçesi bulunan ve “ev konforuna sahip” bir yer inşa edildiğini söylediğini aktardı. Peki, bu haberin servşisi için neden Nagehan Alçı ismi seçildi? Bahçeli, bu açıklamayI Bakan Gürlek ya da DEM Parti temsilcileri yerine kendisi üstlendi?





Ne diyordu Devlet Bahçeli; Alçı'nın aktarımıyla bakalım:

Alçı’nın aktardığına göre Bahçeli, Öcalan’ın söz konusu eve henüz geçmediğini de belirtti.

Alçı’nın “Neden?” sorusuna Bahçeli’nin verdiği yanıt ise tartışmayı başka bir boyuta taşıdı:

“Çünkü statü istiyor.”

Bahçeli’nin Nagehan Alçı tarafından aktarılan sözleri, birkaç ay önce Adalet Bakanı Gürlek tarafından reddedilen “Öcalan’a özel konut” iddiasını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

ŞAMİL TAYYAR: DUBLEKS VİLLA, 250 METREKARE

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da İmralı’daki yapıya ilişkin dikkat çekici ayrıntılar paylaştı.

Konudan uzun süredir haberdar olduğunu ancak kendisine bilgi veren kişinin talebi üzerine bunu açıklamadığını belirten Tayyar, Bahçeli’nin sözlerinin ardından yapının özelliklerini anlattı.

Tayyar’a göre söz konusu yapı 250 metrekare kapalı alana sahip dubleks bir villa. Bahçesinin ise kapalı alanın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Yapının hem barınma hem de çalışma alanı olarak planlandığını belirten Tayyar, görüntülü telefon ve internet dahil teknik altyapının da bulunduğunu ifade etti.

Tayyar ayrıca Öcalan’ın henüz villaya yerleşmediğini ancak ihtiyaç halinde yapının ofis imkanlarından yararlandığını öne sürdü.

GÜRLEK’İN AÇIKLAMASIYLA ÇELİŞİYOR

Bahçeli üzerinden aktarılan bilgiler ve Şamil Tayyar’ın açıklamaları, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in nisan ayında yaptığı açıklamayla yan yana getirildiğinde ise dikkat çekici bir çelişki ortaya çıkıyor.

Gürlek “özel konut yok” derken, Bahçeli’nin “ev yapıldı” dediği aktarılıyor; Tayyar ise bunun bir adım ötesine geçerek yapının büyüklüğünden teknik imkanlarına kadar ayrıntılar paylaşıyor.

Bu durumda yanıt bekleyen temel soru şu:

İmralı’da Abdullah Öcalan için özel bir konut yapıldıysa Adalet Bakanı Akın Gürlek neden bunu reddetti?

TARTIŞMANIN ANAHTAR KELİMESİ: “STATÜ”

Tartışmanın diğer önemli başlığını ise Öcalan’ın statüsü oluşturuyor.

Nagehan Alçı’nın aktardığına göre Bahçeli, Öcalan’ın kendisi için hazırlanan eve geçmemesini doğrudan “statü” talebine bağladı.

Şamil Tayyar ise Öcalan’ın statü konusundaki talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediğini, silah bırakma süreci kesinleşmeden bu konuda adım atılmak istenmediğini öne sürdü.

Böylece İmralı’daki konut tartışması yalnızca Öcalan’ın cezaevi koşullarıyla sınırlı kalmadı; AK Parti ile MHP’nin Öcalan’a verilecek statünün kapsamı konusunda farklı düşündüğü tartışmasını da beraberinde getirdi.

Şimdi gözler, birbirleriyle çelişen açıklamaların ardından Adalet Bakanlığı ve Cumhur İttifakı kanadından gelecek yeni açıklamalara çevrildi.





AK PARTİ'NİN 'GENEL AF' ENDİŞESİ SÜRÜYOR MU?



Terörsüz Türkiye yaza tasarısının oylandığı ve 467 vekilin desteğini aldığı aylarda, AK Partinin bu konudaki tek endişesinin bunun toplumda genel af izlenimi yaratmasından duyulan endişe olduğunu YENİÇAĞ Genel Yayın Yönetmeni Berna Can'ın 'AK Parti Neden Korkuyor?' başlıklı yazısından okumuştunuz...Bu endişe AK Parti'de halen devam ediyor.



Şamil Tayyar'da işte tam bu endişe 'dur demek için', '' Erdoğan'ın onayını alamadı' diyerek araya giriyor...Hal böyle iken 'Öcalan'ın dublex villasına çıkışı' nasıl mümkün olacak ve muhalefetten yükselecek tepkileri izlemeye devam edeceğiz...