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Kaynak: Haber Merkezi

AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda bir ev inşa edildiğine ilişkin açıklamasının ardından yapıyla ilgili yeni ayrıntılar paylaştı.

Tayyar, konudan uzun süredir haberdar olduklarını ancak bilgiyi kendilerine aktaran kişiye verdikleri söz nedeniyle bugüne kadar gündeme getirmediklerini belirtti. Bahçeli'nin açıklamasının ardından bu sözün artık hükmünü yitirdiğini ifade eden Tayyar, yapının özelliklerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

"BAHÇELİ EV" DEĞİL DUBLEKS VİLLA

Tayyar, Bahçeli'nin sözünü ettiği "bahçeli evin" aslında dubleks bir villa olduğunu ileri sürdü.

Söz konusu yapının 250 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirten Tayyar, bahçesinin ise kapalı alanın yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Villanın hem barınma hem de çalışma ofisi olarak planlandığını öne süren Tayyar, yapıda her türlü teknik altyapının bulunduğunu, görüntülü telefon ve internet imkanının da sağlandığını iddia etti.

ÖCALAN HENÜZ YERLEŞMEDİ

Şamil Tayyar'ın aktardığına göre Öcalan henüz söz konusu villaya yerleşmedi. Tayyar, Öcalan'ın ihtiyaç halinde villanın ofis şartlarından yararlandığını öne sürdü.

Tayyar ayrıca Öcalan'ın "statü" konusundaki ısrarlı talebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmediğini ileri sürdü. Tayyar'a göre silah bırakma işlemi kesinleşmeden bu konuda adım atılmak istenmiyor.

NE OLMUŞTU?

Nagehan Alçı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ayrıntılarını YouTube kanalındaki yayınında paylaşmıştı.

Alçı'nın aktardığına göre Bahçeli, Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda önünde bahçesi bulunan, "insani yaşam koşulları" sunan ve "ev konforuna sahip" bir yer inşa edildiğini söylemişti.

Bahçeli'nin, Öcalan'ın burada normal hayatın akışına uygun şekilde yaşayabileceğini söylediğini aktaran Alçı, Öcalan'ın henüz söz konusu eve geçmediğini belirtmişti.

Alçı, bunun nedenini Bahçeli'ye sorduğunda ise MHP liderinin kendisine "Çünkü statü istiyor" yanıtını verdiğini aktarmıştı.