Kaynak: Haber Merkezi

"Kıyamet Kahini" lakaplı Hamilton-Parker, 24 Eylül'de yayınladığı bir videoda, evine gelen iki Tibetli keşişin kadim metinlere dayanarak yaklaşan bir hastalıktan ve olası tedavisinden bahsettiğini öne sürdü. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Sibirya'nın Irkutsk kentinden gelen ölüm haberi, sosyal medyada bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

VEBA ENSTİTÜSÜNDE KARANTİNA ALIŞMI

Irkutsk Anti-Veba Araştırma Enstitüsü'nde görevli 28 yaşındaki Darya Shipilova, ağır bir akciğer enfeksiyonu teşhisiyle 29 Eylül'de hastaneye kaldırıldı ve 2 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Henüz resmi olarak doğrulanmamış iddialara göre Shipilova, laboratuvar ortamında canlı veba bakterisi barındıran bir tüpü yanlışlıkla kırarak pnömonik vebaya yakalandı.

Ölüm olayının ardından, genç kadınla temaslı olabileceği değerlendirilen 200 civarında kişi tıbbi gözetim altına alındı. Ayrıca enstitüde çalışan 60'tan fazla personel tesis içinde izole edildi.

ÖNGÖRÜLER NE KADAR GERÇEKÇİ?

Yaşanan bu tesadüf dikkat çekici olsa da, Hamilton-Parker'ın ifadeleri belirli bir ülke, tarih veya spesifik bir hastalık ismi içermediği için Rusya'daki ölümle doğrudan bilimsel bir bağlantı kurmak mümkün görünmüyor. Belirsiz ifadelerin gerçekleşen olaylarla sonradan ilişkilendirilmesi, bu tarz kehanet iddialarında sıklıkla karşılaşılan bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

Daha önce Covid-19 pandemisini ve Donald Trump'ın 13 Temmuz 2024'te miting sırasında uğradığı silahlı saldırıyı önceden bildiğini savunan medyumun bu söylemleri herhangi bir bilimsel temele dayanmıyor. Rusya'daki vakaya ilişkin yapılacak resmi açıklamalar ve temaslı kişilerin test sonuçları, durumun izole bir laboratuvar kazası mı yoksa daha geniş çaplı bir tehdit mi olduğunu ortaya koyacak.