Kaynak: İHA

Çorum'da sıcak havaların etkisiyle artış gösteren örtü yangınlarıyla mücadele eden itfaiye ekipleri, özverili çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde meydana gelen son örtü yangını sırasında, Çorum Belediyesi itfaiye personeli alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağayı fark etti. Hızla harekete geçen ekipler, canlıyı yangın alanından tahliye ederek itfaiye aracı vasıtasıyla suyla serinletti. Vücudunda herhangi bir yanık tespit edilmeyen kaplumbağa, güvenli bir doğal yaşam alanına salındı.

Olayın ardından Çorum Belediyesi’nin sosyal medya platformlarından yapılan bilgilendirmede, vatandaşlara yangın tedbirleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kaplumbağayı daha kurtardık, ama bilinçsizce yakılan otlar nedeniyle alevlerin arasında yok olup giden diğer canlıları geri getirmek mümkün değil. Yaz aylarında artan ot, tarla ve anız yangınları; doğayı kirletiyor, birçok canlının yaşamını tehdit ediyor. Bir anlık ihmal, doğada telafisi olmayan kayıplara neden oluyor. Lütfen ot, tarla ve anız yakmayalım. Toprağımızı, doğamızı koruyalım."