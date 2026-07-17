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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan açıklamada, Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar idaresinde yürütülen sezon öncesi çalışmaların ilk bölümünün sona erdiği belirtildi.

Çorum temsilcisi, 13 gün süren kamp boyunca sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman yaptı.

Sabah antrenmanlarında koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla güç depolayan futbolcular, akşam idmanlarında ise top kapma, pas, şut, dar ve geniş alan oyunları ile taktiksel çalışmalar yaparak yeni sezona hazırlandı.

Çorum FK, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kampa girecek.