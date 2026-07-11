Çorum Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık için anlamlı bir karar alındı.
'FAHRİ HEŞEHRİLİK BERATI' TEKLİFİ OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ
Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorum FK'da başkan Savaş Balçık'a "fahri hemşehrilik beratı" verilmesi teklifi meclisten oy birliğiyle geçti.
Belediye Meclis Salonu'nda, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklif meclis üyelerinin oyuna sunuldu.
Savaş Balçık'a fahri hemşehrilik beratı verilmesini öngören öneri, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
TÖRENLE TAKDİM EDİLECEK
Çorum Belediyesi tarafından alınan karar doğrultusunda, fahri hemşehrilik beratının önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık'a takdim edileceği bildirildi.
Savaş Balçık, başkanlığı döneminde Çorum FK'nın Trendyol Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayarak kulüp tarihinin en büyük başarılarından birine imza atmıştı.