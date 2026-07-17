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Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray’ın eski yöneticileri arasında yer alan Türk televizyonculuğunun ve yazılı basınının usta isimlerinden Aziz Üstel, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Aziz Üstel bir süredir İzmir’de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

AZİZ ÜSTEL KİMDİR?

1948 yılında doğan Aziz Üstel, eğitim hayatının bir bölümünü ABD’de devam ettirdi ve Kaliforniya Üniversitesi’nde yayıncılık ile uluslararası ilişkiler alanlarında eğitimini tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra TRT ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören "Gecenin Konukları" programıyla, Türkiye’deki ilk talk show formatının öncüleri arasında yer almıştı.

Medya kariyeri boyunca Tercüman ve Günaydın gazetelerinde çalışan Üstel, televizyon dünyasında uzun yıllar boyunca program yapımcılığı, sunuculuk ve köşe yazarlığı görevini yaptı.

Çevirmen kimliğiyle de tanınan Aziz Üstel, Anthony Burgess’in kült eseri “Otomatik Portakal” başta olmak üzere yaklaşık 50 önemli kitabın Türkçeye kazandırdı. Ayrıca TRT döneminde Türkiye'de fırtınalar estiren "Kaçak", "Uzay Yolu" ve "Görevimiz Tehlike" gibi unutulmaz yabancı dizilerin de Türkçe çevirilerini hazırlamıştı.

Yazarlık yönü de oldukça güçlü olan Üstel’in; “Beni Kim Öldürdü”, “Osmanlı'nın Son Kartalları” ve “Ölü Çocuklar Şehri” adlı yayımlanmış kitapları olduğu biliniyor.

Yalnızca medyadaki başarılarıyla değil, spor dünyasındaki etkin rolüyle de adından söz ettiren Aziz Üstel, uzun yıllar gönül verdiği Galatasaray Spor Kulübü’nde yöneticilik görevini yapmıştı.