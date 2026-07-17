Ekonomi yönetiminin yüksek enflasyona rağmen daha büyük kupürlü yeni banknot basmama kararı, piyasalarda içinden çıkılmaz lojistik krizlere yol açmaya devam ediyor.
ATM’lerde bir devir sona eriyor: Yeni banknot basımında yer almayacaklar
Yüksek enflasyon ve eriyen alım gücü nakit para döngüsünü adeta kilitledi. Yeni banknot basımına gidilmemesi nedeniyle ATM'lere para yetiştirmekte zorlanan bankalar, radikal bir kararla 100 TL'lik banknotları da cihazlardan kaldırıldığı iddia edildi.Gülsüm Hülya Sundu
Günlük nakit ihtiyacının katlanarak artması, bankaların ATM operasyonlarını felç etme noktasına getirdi.
Nakit taşıma araçları ve personel sayıları artırılmasına rağmen, bankalar hızla boşalan ATM'lere para yetiştirmekte büyük güçlük çekiyor.
Türkiye'de 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle giren ve o dönem büyük bir alım gücünü temsil eden 200 TL'lik banknotların günümüzdeki karşılığı 4,25 dolara kadar geriledi.
Temel pazar ve market alışverişlerinde bile yüklü miktarda nakit taşıma zorunluluğunun doğması, ticareti zorlaştırırken bankaların para transfer maliyetlerini de katlayarak artırdı.
Yaşanan bu lojistik darboğaz, bankaları ATM'lerdeki banknot çeşitliliğinde keskin bir değişikliğe itti.
Geçtiğimiz yıl operasyonel yükü hafifletmek amacıyla 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları ATM'lerden tamamen kaldıran bankalar, nakit krizinin derinleşmesiyle birlikte 100 liralık banknotları da sistemden çıkardı.
Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, sektörde yaşanan bu değişimi sosyal medya hesabından yaptığı, "Bankalar ATM’lere 200 TL’lik banknot dışında başka banknot koymuyorlar artık..." paylaşımıyla özetledi.
Günlük yüksek hacimli işlem talebine karşılık verebilmek adına bankalar, ATM'lerdeki para slotlarının tamamını en büyük kupür olan 200 liralık banknotlara tahsis etti.
Cihazlarda tek tip banknot döneminin resmen başlamasıyla birlikte ekonomistler, piyasanın rahatlatılması ve bankacılık sektöründeki operasyonel krizin çözülmesi için 500 ve 1000 TL'lik yeni banknotların acilen tedavüle sokulması gerektiğini vurguluyor.