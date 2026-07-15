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Süper Lig'e yükselmesinin ardından kadrosunda büyük bir değişime giden Çorum FK'da yeni bir ayrılık daha yaşandı.

ÇORUM FK SEHIC İLE YOLLARINI AYIRDI

Çorum FK, 37 yaşındaki Bosna Hersekli tecrübeli kaleci Ibrahim Sehic'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Teşekkürler Ibrahim Šehić!

Profesyonel Futbolcumuz Ibrahim Šehić ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir.

Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."