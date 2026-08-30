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Kaynak: AA

Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak isim ise hakem Çağdaş Altay olacak.

Çorum FK'nin kadrosunda cezalı oyuncu bulunuyor. Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanında kırmızı kartla oyun dışında kalan Alexandros Kyziridis, Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig tarihinde ilk kez mücadele eden Çorum FK, sezonun ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İkinci hafta mücadelesinde ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Çorum ekibi, Beşiktaş deplasmanından puan çıkararak ligdeki ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.