Tüpraş Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele yarın saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmada düdük çalacak isim ise hakem Çağdaş Altay olacak.

Arca Çorum FK, Beşiktaş deplasmanında - Resim : 1

Çorum FK'nin kadrosunda cezalı oyuncu bulunuyor. Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanında kırmızı kartla oyun dışında kalan Alexandros Kyziridis, Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.

Göztepe'den Mehmet Türkmen tepkisi: 'Her sene aynı komedi'Göztepe'den Mehmet Türkmen tepkisi: 'Her sene aynı komedi'Spor

Süper Lig tarihinde ilk kez mücadele eden Çorum FK, sezonun ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. İkinci hafta mücadelesinde ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Çorum ekibi, Beşiktaş deplasmanından puan çıkararak ligdeki ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.