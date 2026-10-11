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Kaynak: Haber Merkezi

Brezilya ekibi Corinthians, teknik direktörlük görevine Clarence Seedorf'u getirdi.

Futbol dünyasının yakından tanıdığı Hollandalı isim, yapılan anlaşmanın ardından Corinthians'ın yeni teknik direktörü oldu. Böylece Brezilya temsilcisi teknik direktörlük koltuğunu Seedorf'a emanet ederek yeni bir dönemin kapısını açtı.

SEEDORF TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

Corinthians'ın aldığı kararla birlikte Clarence Seedorf, takımın teknik direktörlük görevini üstlenecek.

Futbolculuk döneminde dünya futbolunun önemli isimlerinden biri olan Seedorf, kariyerine bu kez Corinthians'ın teknik direktörü olarak devam edecek.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Clarence Seedorf'un göreve gelmesiyle Corinthians'ta yeni bir dönem resmen başlamış oldu. Hollandalı teknik adam, bundan sonraki süreçte takımın teknik çalışmalarından sorumlu olacak ve Corinthians'ın başında görev yapacak.